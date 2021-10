Pakistan: ministro Esteri Qureshi, dialogo con talebani per arginare terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda l'attentato, invece, "penso che oggi più che mai occorra dialogare con l'Afghanistan per creare un argine al terrorismo". Quindi il negoziato con i taleban deve andare avanti ad ogni costo. "Ci sono almeno tre condizioni che devono essere rispettate. Ad esempio, che a Kabul si insedii un governo inclusivo e rappresentativo, perché se gli altri gruppi etnici non parteciperanno alla gestione della cosa pubblica si avranno conflitti e destabilizzazione". Le altre condizioni: "Ci deve essere un impegno concreto nel rilancio economico del Paese, condizione necessaria per far funzionare bene la Via della Seta e in generale il commercio internazionale. L'ultima condizione è il dimostrato impegno nella lotta al terrorismo. Ripeto, la prima condizione è che si crei un governo inclusivo". Il rispetto dei diritti umani, infine, "è necessario non solo perché giusto ma perché aiuta a non avere problemi interni e favorisce la stabilizzazione del Paese. Il punto è che la spinta non deve venire solo dall'esterno, dalla comunità internazionale, deve maturare dall'interno, partendo da un governo rappresentativo. Detto questo la comunità internazionale ha il dovere di osservare e denunciare ogni violazione", ha concluso Qureshi. (Res)