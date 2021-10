Germania: Kretschmer (Cdu), voglio capire come l'Italia sta reagendo alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manovre di avvicinamento tra la tedesca Cdu e l'ala moderata della Lega si infittiscono. Dopo i primi abboccamenti, una folta delegazione tedesca, capitanata dall'astro nascente dei cristianodemocratici, il quarantaseienne governatore della Sassonia Michael Kretschmer, sarà oggi a Roma. Ufficialmente per rinsaldare i rapporti politici, economici e scientifici tra l'Italia e la Germania. Ma Kretschmer incontrerà anche il ministro dello Sviluppo economico ed esponente di spicco della Lega "centrista", Giancarlo Giorgetti: "Sono molto contento che il ministro Giorgetti ci riceva", dice il governatore a "la Repubblica". Forse una Lega più moderata e centrista potrebbe avere maggiori possibilità di essere ammessa nel Ppe ma Kretschmer chiarisce subito che "non è questo il senso del mio viaggio. Si tratta di sviluppare ulteriormente la cooperazione nell'economia, nella scienza, nella ricerca e nell'innovazione. Il Covid è una grande sfida, e possiamo affrontarla solo insieme. Voglio capire come l'Italia sta reagendo alla crisi, quali sono i progetti economici e come vedono il ruolo futuro dell'Ue. Per me quest'ultima è la questione centrale". (segue) (Geb)