Germania: Kretschmer (Cdu), voglio capire come l'Italia sta reagendo alla crisi (2)

- Matteo Salvini aveva detto dopo le elezioni che la Cdu avrebbe dovuto allearsi con l'AfD. "Non sono per niente d'accordo". Poi spiega la storica sconfitta della Cdu: "Armin Laschet non è stato un candidato convincente. Ma lo spettro dei partiti in Germania si sta frammentando sempre di più. Però è vero che la Cdu/Csu ha deciso tardi il candidato e non ha organizzato una campagna elettorale convincente. E molti elettori si sono detti: Olaf Scholz, il ministro delle Finanze della cancelliera Merkel, forse è la cosa più vicina alla politica e all'affidabilità che conosciamo", ha concluso Kretschmer. (Geb)