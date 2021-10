Centrodestra: Tajani, Berlusconi è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani, coordinatore unico di Forza Italia, in una intervista a "Libero Quotidiano" spiga che Berlusconi è "il grande federatore, lo è sempre stato. È il padre del centrodestra ed è quello che può permettergli di andare alla vittoria alle elezioni politiche". Senza di lui c'è una questione di credibilità internazionale. "Anche per questo Berlusconi è fondamentale. E' un leader rassicurante agli occhi del mondo. Se dal 2023 vogliamo governare dobbiamo essere ritenuti affidabili a Bruxelles e a Washington. E Forza Italia è il partito che garantisce la massima credibilità al centrodestra, a livello nazionale e internazionale". Intanto ci sono le elezioni comunali. II centrosinistra è convinto di fare cappotto, vincendo in tutte le cinque grandi città. "Confido che si arrivi ovunque ai ballottaggi, e lì si ripartirà da zero. Oggi quelle città sono tutte governate dalla sinistra: ogni sindaco conquistato sarà per noi una grande vittoria. Ho buone sensazioni, addirittura a Torino. L'importante è che tutto il popolo di centrodestra vada a votare". (segue) (Res)