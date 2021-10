Centrodestra: Tajani, Berlusconi è fondamentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Però - ricorda il coordinatore - si vota pure in Calabria, dove andranno alle urne 2 milioni di persone e attendiamo un risultato importante. Forza Italia lì si presenta con due liste e mi auguro che risulti il primo partito in assoluto. Pure su Trieste sono ottimista". Gli azzurri sono percepiti come il partito del governo Draghi. "Forza Italia sta giocando una partita di serietà. Berlusconi è il leader che ha convinto la Lega a entrare in un governo che sta ottenendo risultati positivi. L'economia è in netta ripresa e sta per essere raggiunta l'immunità di gregge, anche grazie al piano vaccinazioni che il nostro dipartimento sanità ha preparato e consegnato a Draghi". Eppure, a livello nazionale, il centrodestra è diviso proprio sul governo. "Si vota per le città e noi ci presentiamo uniti ovunque, mentre gli altri litigano", ha concluso Tajani. (Res)