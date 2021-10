© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, lunedì 4 ottobre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 19 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3277m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: transita l'intensa perturbazione atlantica con il classico corredo di piogge, rovesci ed anche qualche temporale segnatamente sulla Liguria e Piemonte orientale. Fenomeni più diffusi dal pomeriggio-sera (al mattino ancora sparsi) e localmente intensi come quantitativi di pioggia su alto Piemonte e Liguria. Ventilazione sostenuta da scirocco sulla Liguria, con mare mosso o molto mosso.(Rpi)