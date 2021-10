Pandora Papers: Mohamed Amersi, finanziatore conservatori britannici, coinvolto in caso corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohamed Amersi, uno dei principali finanziatori del Partito conservatore britannico, è coinvolto in uno dei più importanti scandali di corruzione in Europa. E' quanto emerge dai Pandora Papers, dei documenti sui presunti possedimenti segreti e transazioni di leader mondiali, politici e miliardari rivelati grazie a dei documenti finanziari individuati dal Consorzio internazionale di giornalisti investigativi, organizzazione che riunisce diversi organi di stampa di tutto il mondo. I documenti riguardano 35 tra attuali ed ex leader politici del globo e oltre 300 tra imprenditori e personalità con funzioni pubbliche. Fra questi risulta anche il nome di Amersi, 61enne di professione avvocato, che avrebbe lavorato a una serie di accordi controversi per la società di telecomunicazioni svedese Telia, successivamente multata per 965 milioni di dollari in un procedimento giudiziario statunitense. Amersi ha lavorato come consulente per Telia tra il 2007 e il 2013 e, al momento, smentisce ogni addebito nei suoi confronti. (segue) (Rel)