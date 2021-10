Pandora Papers: Mohamed Amersi, finanziatore conservatori britannici, coinvolto in caso corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, l’emittente radiotelevisiva “Bbc”, lavorando con il Consorzio internazionale di giornalisti investigativi e il quotidiano “The Guardian” ha ottenuto dei documenti che mostrano come Amersi risulti coinvolto in un controverso pagamento di 220 milioni di dollari a una società offshore segreta nel 2010. L'azienda in questione era controllata da Gulnara Karimova - la figlia dell'allora presidente dell'Uzbekistan, Islom Karimov - e il pagamento è stato descritto dalle autorità statunitensi come una "tangente da 220 milioni di dollari". Gli avvocati di Amersi hanno affermato, a sostegno del loro assistito, che la società offshore era stata "controllata e approvata da Telia" e che il suo coinvolgimento "non ha fatto suonare alcun campanello d'allarme". Tuttavia i dubbi sulla figura di Amersi giungono proprio mentre è incorso la conferenza annuale del Partito conservatore a Manchester. L’avvocato dal 2018 ha donato al partito 525 mila sterline (circa 613 mila euro). (Rel)