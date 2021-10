Business news: Venezuela, economista a "Nova", il Bolivar con meno zeri è nuova operazione "gattopardesca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione del "Bolivar digital", la moneta orfana di sei zeri che ha esordito in Venezuela, è una nuova operazione di "gattopardesca" del governo, che non cambierà più di tanto le condizioni di vita ed economiche dei cittadini. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'economista Angel Alvarado, fondatore dell'Observatorio venezolano de finanzas (Ovf). I venezuelani sono "abituati a veder cambiare la moneta, ogni volta con qualche zero di meno", ha detto Alvarado ricordando che quella di domani sarà la "terza riconversione monetaria negli ultimi quattordici anni". Lo stesso numero di riconversioni fatte dalla Germania, ma in ottanta anni, ha sottolineato l'economista. (Res)