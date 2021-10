Business news: Brasile, Banca centrale stima inflazione 2021 all'8,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe chiudere il 2021 con un tasso di inflazione all'8,45 per cento. È quanto stimato dalla Banca centrale del Brasile (Bc) nella Relazione trimestrale sull'inflazione. Il valore stimato oggi è nettamente superiore all'5,8 ipotizzato nella precedente proiezione del 30 giugno. In questo modo, per la prima volta, anche la Bc stima che l'inflazione supererà l'obiettivo centrale fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) per il 2021, il 3,75 per cento con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Res)