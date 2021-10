Hong Kong: si scioglie la Confederazione dei sindacati, ultimo caposaldo pro-democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione dei sindacati di Hong Kong (Hkctu), una delle ultime grandi organizzazioni pro-democrazia della ex colonia britannica sinora sopravvissuta alla Legge sulla sicurezza nazionale, ha decretato il proprio scioglimento ieri, 3 ottobre, a seguito di un voto dei suoi rappresentanti territoriali. Il principale sindacato di opposizione di Hong Kong ha ceduto alle pressioni politiche che in meno di due settimane aveva portato allo scioglimento di altre due organizzazioni pro-democrazia: l'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina, organizzatrice delle annuali veglie per la commemorazione di piazza Tienanmen, si è smobilitata il 25 settembre scorso, dopo l'arresto dei suoi leader ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale in vigore ad Hong Kong dallo scorso anno. Il giorno prima un altro gruppo pro-democrazia, Student Politicism, aveva annunciato a sua volta lo scioglimento, dopo l'arresto di quattro suoi membri accusati di cospirazione e sedizione. (segue) (Cip)