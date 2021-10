Giappone: elezioni generali il 31 ottobre, Kishida non sarà a Roma per il G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro in pectore del Giappone, Fumio Kishida, ha deciso di sciogliere la Camera bassa della Dieta nei prossimi giorni, e di fissare le elezioni generali di fine legislatura al 31 ottobre prossimo. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", smentendo così le indiscrezioni delle scorse ore in merito ad un possibile rinvio del voto al 7 o al 14 novembre per conciliare la campagna elettorale con gli impegni internazionali del primo ministro. La decisione di Kishida pare tesa a sfruttare al massimo la "luna di miele" dei consensi che generalmente si accompagna all'insediamento di un nuovo esecutivo, per colmare almeno in parte il calo di consensi subito dal Partito liberaldemocratico sotto la guida dell'ex premier Yoshihide Suga. Kishida potrebbe incassare alle urne anche l'effetto della revoca dello stato di emergenza pandemica, il 30 settembre scorso. (segue) (Git)