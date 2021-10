Giappone: elezioni generali il 31 ottobre, Kishida non sarà a Roma per il G20 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumio Kishida, nuovo presidente del Partito liberaldemocratico (Pld) che assumerà la guida del governo del Giappone nella giornata di oggi, ha deciso di confermare l'incarico di ministro degli Esteri a Toshimitsu Motegi, e di nominare ministro delle Finanze il parlamentare conservatore Shunichi Suzuki. Il 68enne Suzuki, che in passato ha già guidato il ministero dell'Ambiente, subentrerà all'81enne Taro Aso, che invece assumerà la carica di vicepresidente del Pld nell'ambito del rimpasto della leadership del Partito effettivo da oggi, primo ottobre. Akira Amari, già presidente 72enne della Commissione di ricerca sui sistemi fiscali del Partito, assumerà la carica di segretario generale, attualmente detenuta da Toshihiro Nikai. All'ex ministra dell'Interno e delle comunicazioni Sanae Takaichi, che come Kishida è vicina all'ex premier Shinzo Abe, andrà la presidenza del Consiglio di ricerca del Partito. Il 54enne Tatsuo Fukuda - figlio e nipote di ex primi ministri - diverrà presidente del Consiglio generale del Pld, il principale organo decisionale del Partito. Al 59enne Hirokazu Matsuno andrà l'incarico di segretario capo di Gabinetto e portavoce del prossimo esecutivo. (segue) (Git)