Milano: comunicata lista vittime, due famiglie a bordo dell’aereo precipitato

- Come comunica la questura di Milano, in attesa di ufficialità derivata dalle comparazioni dei profili genetici, considerando l’assenza di una lista passeggeri ufficiale, sono state individuate le otto plausibili vittime, riconducibili a due gruppi familiari, che erano a bordo dell’aereo che si è schiantato a San Donato. Questi sarebbero, Dan Petrescu, 68 anni, cittadino romeno; la moglie Righina Petrescu, 65 anni; il figlio Dan Stefan Petrescu, 30 anni, con doppia cittadinanza romena-tedesca; Julien Brossard, 36 anni, cittadino canadese amigo del figlio. Dell’altro gruppo familiare, invece, farebbero parte Filippo Nascimbene, nato a Pavia nel 1988; il figlio Rafael di un anno; la moglie Claire Alexandrescou di 34 anni, cittadina francese; e la madre di Claire, signora Miruna Anca Wanda Lozinschi, di 65 anni, cittadina francese. Oltre alla Polizia di Stato, che è intervenuta con le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale per la messa in sicurezza della zona interessata, sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi e repertazioni del caso, mentre la Polaria di Milano Linate ha gestito l’emergenza aerea creatasi. (Rem)