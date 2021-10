Giappone: il premier Kishida presenzierà al G20 di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida, che assumerà ufficialmente proprio oggi l'incarico di capo del governo, sarà presente al summit del G20 in programma a Roma il 30 e 31 ottobre. Lo riferisce una fonte governativa citata dall'agenzia di stampa "Kyodo". Kyodo starebbe invece valutando di non prendere parte ai prossimi colloqui sul clima delle Nazioni Unite, che si terranno a Glasgow, in Scozia, il prossimo 31 ottobre. Il governo giapponese starebbe lavorando a un incontro tra Kishida e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden proprio a margine del G20. Gli impegni internazionali del premier giapponese potrebbero incidere sulle tempistiche della campagna per le prossime elezioni generali in Giappone: il premier giapponese intende sciogliere la Camera bassa della dieta il 14 ottobre e far tornare il Paese alle urne il 7 novembre prossimo. Un'ipotesi circolata nelle scorse ore è invece un rinvio delle elezioni al 14 novembre, con un conseguente inizio della campagna elettorale il 2 novembre prossimo. (segue) (Git)