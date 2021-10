Covid: Figliuolo, 80 per cento di vaccinati entro la settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all'obiettivo di vaccinare l'82 per entro della popolazione entro la metà di ottobre il commissario straordinario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo ha chiarito che "in questa settimana si arriverà all'80 per cento. Se ora tutti facessero la seconda dose, in 20 giorni si arriverebbe all'84 per cento", ha aggiunto, ospite di "Che tempo che fa" su Rai3. Quando si parlava di immunità di gregge con l'80 per cento delle popolazione vaccinata "non esisteva la variante Delta, quindi l'ideale è vaccinare il più possibile. Convincere ed informare bene quelli che ancora adesso sono indecisi", ha ribadito. (Rin)