Elezioni: seggi chiusi, alle 23 affluenza al 46,7 per cento, domani urne aperte dalle 7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi, per oggi, i seggi della consultazione per le elezioni amministrative e suppletive. Alle 23 l'affluenza è pari al 46,77 per cento. Il dato definitivo dell'affluenza delle 19 è del 33,18 per cento. Al momento sono noti i dati di 714 Comuni, ben oltre la metà dei 1.153 che vanno al voto. Alla precedenti elezioni del 5 giugno 2016 alla stessa ora la percentuale di votanti era stata del 66,48, ma la consultazione si teneva nell'arco di un solo giorno.(Rin)