Kosovo-Serbia: ministro Interno Svecla, accordo sulle targhe basato sulla reciprocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi inizia una nuova era" nella quale la Serbia comincia a "prendere familiarità con la reciprocità" nei rapporti con il Kosovo, ha affermato ieri il premier kosovaro, Albin Kurti, commentando l'accordo raggiunto da Pristina e Belgrado con la mediazione dell'Ue per allentare le tensioni al confine dopo l'introduzione in Kosovo di nuove misure sulle targhe automobilistiche. Come indicato da Kurti, dal momento che i simboli dello Stato del Kosovo sulle targhe saranno coperti in Serbia lo stesso trattamento ci sarà per le targhe della Serbia in Kosovo. Il premier kosovaro ha confermato che le unità della polizia speciale kosovara lasceranno i valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak, dove sono arrivate lo scorso 20 settembre, in quanto la loro presenza non è più necessaria con la rimozione delle barricate e dei blocchi stradali da parte serba. "Certamente la nostra polizia di frontiera in futuro applicherà la reciprocità sulle targhe", ha dichiarato Kurti evidenziando che la missione Kfor sarà dispiegata nell'area solamente per due settimane al fine di assicurare la piena sicurezza. (segue) (Alt)