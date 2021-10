Balcani: Nato, fermo sostegno a dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fermo sostegno al dialogo facilitato dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina e agli altri sforzi volti alla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo: l'unica strada per raggiungere un accordo politico duraturo e la stabilità per la regione. E' quanto ha espresso il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha incontrato oggi il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e altre questioni regionali dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, al quartier generale della Nato a Bruxelles. Lo si apprende dalla Nato. Durante la sua visita, il rappresentante speciale Lajcak ha anche scambiato opinioni con i rappresentanti permanenti del Consiglio Nord Atlantico. "La Nato accoglie con favore il recente accordo sulla de-escalation e la via da seguire nel nord del Kosovo raggiunto tra Belgrado e Pristina, sotto l'egida del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Ue", ha detto il segretario generale Stoltenberg. "La nostra missione KFor gioca un ruolo fondamentale per assicurare l'effettiva attuazione di questo accordo, e la Nato rimane fortemente impegnata nella stabilità della regione dei Balcani occidentali", ha aggiunto. (segue) (Beb)