Balcani: Nato, fermo sostegno a dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato da Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La KFor è incaricata dalla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di assicurare un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo. Il segretario generale della Nato rimane in stretto contatto sia con il presidente della Serbia, Aleksandr Vucic, che con il premier del Kosovo, Albin Kurti, sulla necessità di distensione, di moderazione e di ritorno al dialogo. La Nato ha sottolineato di sostenere fermamente il dialogo facilitato dall'Ue e gli altri sforzi volti alla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina come l'unica strada per raggiungere un accordo politico duraturo e la stabilità per la regione. Il segretario generale Stoltenberg ha lodato la cooperazione Nato-Ue riguardo al Kosovo come un eccellente esempio del partenariato strategico tra le due organizzazioni. (Beb)