Business news: Cile, Repsol e Iberolica Renovables completano parco eolico da 188 MW

- La compagnia petrolifera spagnola Repsol e Grupo Ibereolica Renovables hanno completato la costruzione di "Cabo Leones III", il loro primo parco eolico congiunto nella provincia di Huasco in Cile, con una capacità di 188 MW. Il parco sarà in grado di fornire il fabbisogno energetico di 170 mila famiglie evitando l'emissione in atmosfera di 418 mila tonnellate di CO2 all'anno. Questo parco eolico fa parte del portafoglio di progetti in Cile della joint venture tra Repsol e Grupo Ibereolica Renovables, che tra attività in funzione, costruzione o sviluppo dispone di oltre 1,6 GW di potenza con l'obiettivo di raggiungere i 2,6 GW entro il 2030. Oltre alla sua presenza in Cile, Repsol ha già un parco eolico in funzione in Spagna da 335 MW, e altri cinque progetti rinnovabili nella penisola in diverse fasi di sviluppo. Mentre il gruppo Ibereolica Renovables dispone attualmente 12 parchi eolici in funzione con una capacità di 205 MW in Spagna e 613 MW in Cile. (Res)