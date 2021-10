Business news: Brasile, crisi idrica, ad agosto record di energia termica, solare ed eolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha registrato ad agosto un record assoluto nella generazione di energia termica, solare ed eolica. Lo riferisce il quotidiano "G1" sulla base dell'analisi dei dati del Operatore del sistema elettrico nazionale (Ons). Il risultato è dovuto principalmente dalla riduzione della partecipazione dell'energia idroelettrica causa della crisi idrica in corso generata dalla peggiore siccità registrata negli ultimi 91 anni e dalla conseguente necessità trovare fonti alternative. Nonostante la produzione di energia da parte degli impianti idroelettrici nel Paese è diminuita ancora il mese scorso attestandosi ai livelli più bassi dal 2002, continua a soddisfare la maggior parte della domanda del paese. Ad agosto rappresentava il 50 per cento, seguita dall'energia termoelettrica (28,8 per cento), eolica (16,8 per cento), nucleare (3 per cento) e solare (1,3 per cento). (Res)