Business news: Uruguay, governo avvia studio fattibilità su accordo libero scambio con Cina

- Il governo dell'Uruguay ha annunciato l'avvio della fase di studio di fattibilità dell'accordo di libero scambio con la Cina. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Francisco Bustillo, presentando il gruppo di lavoro destinato ad affrontare questa fase negoziale, che sarà guidato dall'ambasciatore Fernando Lopez Fabregat e dall'economista Juan Labraga. Lo studio di fattibilità, si legge in una nota ufficiale, "sarà portato avanti in modo congiunto con la controparte cinese e si stima che verrà concluso entro il 2021". Nei prossimi giorni, prosegue la nota, "il gruppo di lavoro raccoglierà le priorità segnalate dai diversi ministeri settoriali e saranno convocati diversi attori pubblici e privati con l'obiettivo di conoscere interessi, aspettative, punti deboli e punti di forza". Il ministro ha quindi sottolineato che "lo studio di fattibilità rappresenta il quadro all'interno del quale verrà portato avanti il negoziato, e che per questo l'obiettivo è quello di identificare aree e tematiche di discussione in vista della seconda tappa del negoziato che inizierà nel 2022". (Res)