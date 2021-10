Business news: Venezuela, economista a "Nova", attesa crescita pil nel 2021 non basta a colmare ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segnali di ripresa dell'economia venezuelana, legati soprattutto al rialzo del prezzo del petrolio, sono largamente insufficienti a coprire il calo dell'attività degli anni scorsi. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'economista Angel Alvarado, fondatore dell'Observatorio venezolano de finanzas (Ovf), istituto che ha certificato per il secondo trimestre dell'anno un calo di solo il 2,2 per cento, migliore rispetto a una precedente stima del -3 per cento. "Sembra essersi fermata la caduta. Dopo aver toccato il fondo, con un calo dell'attività del 90 per cento, è iniziata una ripresa e il 2021 potrebbe chiudersi con un incremento del 4 per cento", ha spiegato Alvarado evidenziando però lo squilibrio tra le due cifre: "È come se invece che perdere nove a zero, si perde nove a uno. Abbiamo fatto un gol e siamo stati bravi, ma usciamo sempre sconfitti". Le ragioni della ripresa sono per l'economista da imputare principalmente all'andamento del greggio: "dopo le quotazioni negative toccate nel recente passato si è ora arrivati a 80 dollari al barile. In queste condizioni un Paese petrolifero non può che migliorare". Caracas ha inoltre incrementato la produzione petrolifera, passando dai 200mila barili quotidiani del primo trimestre 2020, per assestarsi all'attuale quota di circa 600mila barili al giorno. Un asset che oggi trova mercato "soprattutto in Cina e nei paesi del Sud-est asiatico come la Malesia o Singapore". Un ulteriore incremento "nel terzo trimestre del 2021, potrebbe arrivare grazie all'accordo per inviare in Iran petrolio pesante in cambio di quello leggero", risorsa di cui il Venezuela ha sempre bisogno per elaborare un prodotto di qualità. (Res)