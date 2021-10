Business news: Colombia, tasso di disoccupazione scende al 12,3 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Colombia si è attestato al 12,3 per cento ad agosto, in calo di 4,5 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rende noto il Dipartimento nazionale di statistica (Dane). Secondo il direttore del Dane, Juan Daniel Oviedo, la Colombia ha recuperato quasi due milioni di posti di lavoro in un anno, fino a raggiugnere un tasso di occupazione del 53,7 per cento. Il tasso di disoccupazione dell’ottavo mese dell’anno resta comunque superiore rispetto a quello di agosto 2019, in cui si registravano 424 mila occupati in più. (Res)