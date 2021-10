Business news: Venezuela, inflazione, in vigore il nuovo Bolivar digital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta in Venezuela l'era del Bolivar digital, la nuova moneta varata dal governo di Nicolas Maduro per cercare di ridurre gli effetti di una prolungata iperinflazione. La costante crescita dei prezzi aveva spinto la Banca centrale ad emettere biglietti da un milione del "vecchio" Bolivar sovrano, in vigore fino al 30 settembre. La nuova divisa, che nasce con sei zeri in meno, circolerà in monete da 0,2, 0,5 e 1 Bolivar, e in biglietti da 5, 10, 20, 50 e 100. Si tratta della terza riconversione monetaria che il Paese caraibico ha compiuto negli ultimi 15 anni: la prima risale al 1 gennaio del 2008, con l'introduzione del Bolivar Fuerte, privo di tre zeri. Ad agosto del 2018 è stato quindi introdotto il Bolivar Sovrano, con cinque zeri in meno, per un totale di 14 zeri in meno. Dall'inizio dell'anno il Bolivar oggi in dismissione si è svalutato del 70 per cento e, stando alla piattaforma "Dolai Today", l'ultima quotazione disponibile scambiava il biglietto verde a 4,5 milioni di "sovrano". Ad agosto, stando alla svalutazione dell'Osservatorio venezolano de finanzas (Ovf) l'inflazione in Venezuela è cresciuta del 1.743 per cento su anno e del 10,6 per cento su mese. Dati comunque in calo rispetto al +3.078 per cento registrato ad agosto 2020. (Res)