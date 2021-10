Germania: Klingbeil (SpD), colloqui con Verdi su formazione governo positivi e concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e Verdi sulla formazione del prossimo governo federale sono stati “positivi e concreti”. È quanto dichiarato da Lars Klingbeil, segretario generale della SpD al termine dell'incontro tra socialdemocratici ed ecologisti. Copresidente dei Verdi con Robert Habeck, Annalena Baerbock ha affermato: “Abbiamo discusso in maniera concreta dei compiti dei grandi compiti del nostro tempo”. Per Habeck, “le discussioni sono state molto precise. La politica è sempre alla ricerca di intersezioni, noi cercavamo soprattutto dinamiche”. Il copresidente dei Verdi ha aggiunto: “Si è pronti a mettersi in movimento?”. (Geb)