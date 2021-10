Germania: segretari generali SpD e Fdp, colloqui su formazione governo costruttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e Partito liberaldemocratico (Fdp) sulla formazione del prossimo governo federale sono stati “costruttivi”. È quanto dichiarato dai segretario generali dei due partiti, Lars Klingbeil per la SpD e Volker Wissing per la Fdp, al termine del loro incontro. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, Wissing ha evidenziato come sia “chiaro” che vi sono “nodi da sciogliere” tra socialdemocratici e liberaldemocratici. Tuttavia, la Fdp intende continuare a discutere con la SpD. Per Klingbeil, ulteriori incontri si terranno “molto rapidamente”ed entrambe le parti intendono “dare forma al cambiamento” in Germania. Wissing ha, infine, osservato che “spetta a tutti i partiti formare un governo stabile”. (Geb)