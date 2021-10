Germania: SpD favorevole a colloqui a tre con Verdi e Fdp su formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (spd) è favorevole a colloqui a tre con Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) per la formazione del prossimo governo federale. È quanto dichiarato dal segretario generale della SpD, Lars Klingbei. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, i socialdemocratici hanno tenuto incontri separati con ecologisti e liberaldemocratici sulla composizione di un governo di coalizione. Al termine delle discussioni con i Verdi, Klingbeil ha affermato: “La SpD è ora pronta per colloqui a tre”. (Geb)