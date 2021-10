Business news: Perù, dal 27 al 29 ottobre la fiera "Expo Agua & Sostenibilidad 2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unido Itpo Italy invita le aziende italiane a partecipare in qualità di espositori alla fiera "Expo Agua & Sostenibilidad 2021", che si terrà dal 27 al 29 ottobre 2021 presso il centro fieristico Jockey del distretto di Surco a Lima, Perù. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del progetto "Fostering International partnerships between companies and/or institutions operating in the energy and environment sectors" (Fipee), implementato da Unidp Itpo Italy con il supporto del ministero italiano della Transizione ecologica. (Res)