Covid: Figliuolo a medici Forze armate e ordine, convincete personale a vaccinarsi

- In merito alla vaccinazione delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, "si stanno facendo delle verifiche" come quelle fatte sugli "operatori scolastici perché alcuni si sono vaccinati non come categoria di questo tipo e molti che hanno fatto il Covid sono ancora da registrare". Lo ha spiegato il commissario straordinario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, a "Che tempo che fa" su Rai3. Il commissario ha voluto comunque fare un appello ai medici delle Forze armate e dell'ordine: "Parlate con il personale e convincetelo del dovere morale e civico che c'è dietro" la vaccinazione.(Rin)