Medio Oriente: Siria, primo colloquio tra Assad e Abdullah II dall’inizio del conflitto (3)

- La Russia, nel frattempo, avrebbe ricevuto il via libera per “stabilizzare” la provincia meridionale siriana di Dara’a, roccaforte degli oppositori del presidente Assad. In cambio, i civili dell’opposizione siriana non dovrebbero essere ricollocati in Giordania, mentre l'Iran vedrebbe ridotta la propria influenza nella provincia meridionale siriana. Non solo. Secondo i termini dell’accordo, la Giordania dovrebbe riaprire il confine con la Siria e avviare colloqui militari, di sicurezza ed economici con Damasco. "Asharq al Awsat" sottolinea come la scorsa settimana, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri siriano Faisal al Mikdad abbia intrattenuto colloqui con gli omologhi egiziano, giordano e tunisino. Al contrario, l'opposizione siriana non ha praticamente tenuto riunioni a New York. Il funzionario occidentale citato dal giornale riferisce che il documento “segreto” deriva da una valutazione secondo cui l'approccio adottato negli ultimi dieci anni nei confronti del conflitto in Siria è stato fallimentare a tutti i livelli. Allo stato attuale, circa 6,7 siriani sono fuggiti dalle loro case, 6,6 milioni sono sfollati e 13 milioni hanno bisogno di aiuti umanitari e l'80 per cento della popolazione vive in povertà. (Res)