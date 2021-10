Spagna-Grecia: premier Mitsotakis, visione del centro destra può sconfiggere il populismo di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di centro destra possono sconfiggere il "populismo estremista e fallimentare" della sinistra grazie ai loro valori e ad una visione del futuro. Lo ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis, intervenendo a sostegno del leader del Partito popolare spagnolo (Pp) Pablo Casado nella "plaza de toros" di Valencia per la conclusione della riunione nazionale dello schieramento dell'opposizione in Spagna. Mitsotakis ha sottolineato che il suo partito, Nuova democrazia (Nd), è unito al Pp dagli "stessi valori" che li rendono "una famiglia in grado di dare speranza per fil futuro all'intera Europa". Il premier greco ha definito Casado "un leader con energia, credibile e ambizioso", mentre ha ricordato il percorso degli ultimi anni di Nd in Grecia che ha saputo "sconfiggere il populismo fallito della sinistra" offrendo ai cittadini "una nuova visione nella quale credere". "E nonostante la pandemia e le minacce della Turchia, abbiamo rispettato i nostri impegni e abbiamo abbassato le tasse per tutti i greci, abbiamo ridotto la burocrazia e introdotto riforme innovative di trasformazione digitale", ha sottolineato il premier greco.(Gra)