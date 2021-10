Israele: premier Bennett, "variante Delta sotto controllo, fermiamo le quarantene nelle scuole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha affermato oggi durante una riunione del gabinetto di governo incentrata sulla lotta al coronavirus Sars-CoV-2 che l'epidemia della variante Delta nel Paese sta iniziando a regredire. "Quando il virus inizia a ritirarsi, non possiamo permetterci che recuperi terreno", ha detto Bennett, citato dal sito web d'informazione “Times of Israel”, sostenendo che la continuazione delle restrizioni sia necessaria per evitare di "far passare il messaggio che stiamo smettendo di indossare maschere, al contrario". Secondo il premier dello Stato ebraico, il "compito più urgente" è quello di allentare le restrizioni sul sistema educativo per fermare le "quarantene di massa nelle scuole". Bennett ha detto che il governo consentirà il più possibile la continuazione della normale vita quotidiana, ma senza un rilassamenti generale, viste anche le precedenti ondate di contagi: "Ciò che va via può anche tornare", ha commentato Bennett. (Res)