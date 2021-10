Pandora Papers: rivelate le "ricchezze segrete" di leader mondiali e miliardari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le presunte ricchezze segrete e le transazioni di leader mondiali, politici e miliardari sono stati rivelati da una delle più grandi fuoriuscite di documenti finanziari di tutti i tempi, risultato dell'inchiesta chiamata "Pandora Papers". I documenti riguardano 35 tra attuali ed ex leader politici del globo e oltre 300 tra imprenditori e personalità con funzioni pubbliche. Secondo quanto riferisce l'emittente britannica "Bbc", tra le personalità coinvolte figura il re di Giordania Abdallah II che avrebbe oltre 80 milioni di euro in proprietà nel Regno Unito e negli Stati Uniti. L'ex premier britannico Tony Blair, il quale insieme alla moglie avrebbe risparmiato diverse migliaia di euro in imposte di bollo quando hanno acquistato un ufficio a Londra. Pandora Papers rivela anche come il presidente russo Vladimir Putin abbia dei beni segreti nel principato di Monaco e il premier ceco Andrej Babis abbia mancato di dichiarare un investimento offshore effettuato per acquistare due ville da 12 milioni di euro nel sud della Francia. In Libano, l'inchiesta ha svelato i nomi di diverse figure di spicco con conti nei paradisi fiscali: dall'attuale primo ministro, Najib Mikati al suo predecessore, Hassan Diab, fino a Riad Salameh, governatore della Banca centrale libanese indagato in Francia per presunto riciclaggio di denaro. (segue) (Res)