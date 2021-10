Pandora Papers: rivelate le "ricchezze segrete" di leader mondiali e miliardari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta dell'ultima fuoriuscita di documenti in ordine di tempo negli ultimi sette anni, dopo FinCen Files, Paradise Papers, Panama Papers e LuxLeaks. Pandora Papers è una delle più vaste inchieste organizzate dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, con oltre 650 giornalisti coinvolti. "Bbc Panorama", effettuando un'indagine congiunta con il quotidiano "The Guardian" e altri media, ha avuto accesso a 12 milioni di documenti da 14 compagnie di servizi finanziari in Paesi come le isole Vergini britanniche, Panama, Belize, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Singapore e Svizzera. In alcuni casi ci sarebbero gli estremi per accuse di corruzione, riciclaggio di denaro e mancato pagamento delle tasse. Ma nella maggior parte dei casi, secondo la "Bbc", quanto emerge da Pandora Papers evidenzia quando persone influenti e ricche abbiano utilizzato società per comprare in segreto proprietà nel Regno Unito e altrove. Sarebbero 95 mila le società offshore dietro questi acquisti, ad evidenziare un fallimento del governo di Londra nel predisporre un registro delle proprietà offshore nonostante gli annunci. Il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev e la sua famiglia, ad esempio, sono coinvolti in contratti di proprietà nel Regno Unito per un valore di oltre 450 milioni d euro. Altri politici coinvolti sono il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta, il premier pakistano Imran Khan, il presidente cipriota Nicos Anastasiades, quello ucraino Volodymyr Zelensky e l'ecuadoriano Guillermo Lasso. (Res)