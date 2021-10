Nord Macedonia-Bulgaria: premier Zaev, dialogo è strada per risolvere problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le soluzioni ai problemi tra Macedonia del Nord e Bulgaria devono essere trovate tramite il dialogo: "Siamo Paesi amici ed i nostri popoli sono vicini". Lo ha dichiarato oggi il premier macedone, Zoran Zaev, parlando ai giornalisti come riportato dall'agenzia di stampa "Mia". Il capo del governo di Skopje in questo senso si è detto fiducioso sulla possibilità di superare il veto posto da Sofia allo svolgimento della prima conferenza intergovernativa nei negoziati di adesione all'Ue della Macedonia del Nord. Tale sviluppo, ha evidenziato Zaev, sarà percorribile con maggiore facilità dopo le elezioni anticipate di novembre in Bulgaria grazie alla formazione di un nuovo governo nel Paese ai confini orientali. (Seb)