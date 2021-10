Business news: Perù, imprenditori, da governo messaggi contraddittori su nazionalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore imprenditoriale del Perù ha reagito alle dichiarazioni del primo ministro Guido Bellido, secondo cui il governo potrebbe nazionalizzare il giacimento di gas Camisea, uno dei più importanti del continente americano, nel caso in cui l'impresa che lo ha attualmente in gestione non procede a rinegoziare i profitti in favore dello stato. “Questo messaggio del primo ministro è praticamente uno sgambetto al presidente. Castillo ha fatto la fatica di un tour internazionale in cui ha parlato con leader di grandi aziende mondiali promuovendo investimenti e affermando di non voler fare espropri”, ha detto il presidente della Società nazionale delle miniere, petrolio ed energia (Snmpe), Raúl Jacob, citato dal quotidiano “Gestion”. Il capo dell'Associazione degli esportatori (Adex), Erik Fischer, ha espresso preoccupazione per i messaggi "contraddittori" del capo dello Stato e dei suoi funzionari. "Il presidente Castillo è stato molto chiaro nel suo tour, ma parallelamente stiamo vedendo un comportamento completamente diverso da parte di alcuni suoi ministri", ha dichiarato. (Res)