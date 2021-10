Business news: Perù, Società delle Industrie, consorzio giacimento Camisea disposto a negoziare con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Società nazionale delle Industrie (Sni) del Perù, Ricardo Márquez, ha dichiarato che il consorzio che opera Camisea, uno dei giacimenti di gas più importanti del continente americano, è disposto a negoziare con il governo per arrivare a una distribuzione di massa del gas. “Il consorzio è disposto a negoziare come distribuire il gas ai peruviani”, ha detto Márquez parlando al programma “Agenda Política”. Secondo il dirigente il consorzio si impegna a “appoggiare e, in una certa misura, sussidiare” l’obiettivo di “massificazione” del gas perseguito dal governo di Lima. La dichiarazione arriva dopo che il primo ministro, Guido Bellido, ha detto che il governo potrebbe nazionalizzare il giacimento di gas Camisea nel caso in cui l'impresa che lo ha attualmente in gestione non procede a rinegoziare i profitti in favore dello stato. "Convochiamo l'impresa che sfrutta e commercializza il gas di Camisea, per rinegoziare la ripartizione degli utili in favore dello Stato. In caso contrario, decideremo di recuperare o nazionalizzare il nostro giacimento", ha scritto Bellido in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'annuncio è stato poco dopo corretto dal presidente, Pedro Castillo, reduce da un viaggio negli Stati Uniti in cui ha più volte rassicurato sul profilo non "comunista" che avrebbe avuto il governo, ma l'ipotesi di un intervento statale non esce di scena. L'impresa è oggi in mano a un consorzio guidato dall'argentina Pluspetrol. (Res)