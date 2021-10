Business news: Colombia, Ecopetrol, Asia sarà sempre di più un mercato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Asia sarà sempre di più un mercato strategico per la compagnia petrolifera statale colombiana Ecopetrol. Lo ha detto il presidente della compagnia Felipe Bayón in un intervento all’edizione 2021 della conferenza Platts Appec. Circa il 63 per cento delle esportazioni di greggio di Ecopetrol è stato spedito in Asia nel 2021, rispetto al 52 per cento dell'anno scorso e al 12 per cento del 2008, quando la società ha iniziato a commerciare con la regione, ha affermato Bayón. "È una tendenza in aumento. Ci sono molte relazioni forti e strategiche che sono state costruite nel corso degli anni e questo è stato fondamentale durante la pandemia di Covid-19", ha detto Bayón. "Siamo molto grati che queste relazioni abbiano fatto molto per Ecopetrol durante la crisi. Molte raffinerie cinesi hanno continuato a chiedere greggio mentre il consumo e la domanda stavano calando rapidamente in Colombia", ha aggiunto. Lo scorso luglio Ecopetrol ha creato una nuova società a Singapore per consolidare la sua posizione nel mercato asiatico attirando clienti e destinazioni e rafforzando le relazioni commerciali nella regione. (Res)