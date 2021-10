Iraq: presidente Salih, elezioni di domenica prossima riflettano la volontà degli iracheni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Barham Salih, ha detto che le elezioni legislative previste tra una settimana, domenica 10 ottobre, “devono essere eque e riflettere la volontà degli iracheni”. Il capo dello Stato ha parlato durante la cerimonia di commemorazione in occasione del quarto anniversario della morte dell'ex presidente, Jalal Talabani. “Egli ha guidato la lotta politica curda in particolare e la lotta irachena in generale contro la dittatura”, ha detto Salih. Parlando delle elezioni legislative di domenica prossima, il presidente ha sottolineato che "le elezioni devono essere eque e trasparenti, esprimendo la volontà degli iracheni".(Irb)