Usa-Uzbekistan: vicesegretaria Sherman in visita a Tashkent

- La vicesegretaria di stato Usa Wendy Sherman ha incontrato oggi il ministro degli Esteri dell’Uzbekistan, Abdulaziz Kamilov, nel corso della sua visita nel Paese. Sherman ha incontrato anche il consigliere per la sicurezza nazionale Viktor Makhmudov, il ministro della Giustizia Ruslanbek Davlatov e il rappresentante speciale del presidente dell'Uzbekistan per l’Afghanistan, Ismatullah Irgashev. La vicesegretaria, riferisce una nota del dipartimento di stato, si è congratulata con il ministro degli Esteri Kamilov e il popolo uzbeko per il 30mo anniversario dell’indipendenza dell'Uzbekistan e li ha ringraziati per l'impegno costruttivo in Afghanistan. Le parti hanno inoltre discusso dei loro sforzi congiunti per combattere il Covid-19 attraverso la distribuzione di vaccini e riaffermato l'importanza del partenariato strategico Usa-Uzbekistan. (Nys)