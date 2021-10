© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti a Sonny Colbrelli che vince in modo straordinario una epica Parigi-Roubaix", lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Questo 2021 sportivo non finisce di stupirci. Incredibile, ci manca solo di vincere a freccette e biglie in spiaggia e poi abbiamo vinto tutto. Ma la Roubaix nel fango è tanta, tanta, tanta roba", conclude. (Rin)