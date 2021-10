Spagna: Casado (Pp), premier Sanchez è già il passato anche se ancora non lo sa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo non deve spostarsi dal suo posto centrista per dare "rifugio" a molte persone, ma piuttosto per "mantenere le radici dei suoi valori". Lo ha affermato il presidente popolare, Pablo Casado, nel chiudere la convention nazionale partito in una gremita "plaza de toros" a Valencia. "Noi siamo il centro forte, un partito di molti, aperto alla società", ha ribadito in diverse occasioni il leader del Pp spiegando che l'obiettivo deve essere quello di "unire tutto" alla destra del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez. Casado ha affermato che il Pp è pronto a prendere di nuovo il Paese sulle sue "spalle" per "salvare gli spagnoli dalla rovina" ed aprire "un nuovo orizzonte per la Spagna. (segue) (Spm)