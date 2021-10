Spagna: Casado (Pp), premier Sanchez è già il passato anche se ancora non lo sa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casado ha rivendicato l'eredità storica del Pp indicando alcuni dei suoi meriti degli ultimi 30 anni: "Siamo il partito che ha fondato l'euro, che ha sconfitto l'Eta (ex organizzazione terroristica indipendentista basca), che ha fermato il piano di Puigdemont (ex presidente della Catalogna), il partito dell'ambiente che ha firmato il protocollo di Kyoto, il protocollo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile". Secondo Casado, il premier Sanchez "è già il passato anche se ancora non lo sa. Sapete cosa penso di lui, e non ho nemmeno intenzione di nominarlo", ha attaccato il popolare. Il presidente del Pp ha fatto un bilancio molto positivo dei suoi tre anni alla testa del partito: "Eravamo la terza forza in Spagna secondo i sondaggi e oggi siamo la prima, anche se per questo abbiamo dovuto attraversare il deserto: prima unendo il partito, poi consolidando il nostro potere territoriale e poi recuperando la leadership dello spazio elettorale del centro destra". Per Casado il Pp è pronto ad offrire agli spagnoli "un nuovo contratto sociale per restituire il potere ai cittadini". (Spm)