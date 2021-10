Iraq: sventato attentato suicida nella provincia occidentale dell’Anbar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di sicurezza dell’Iraq hanno annunciato di aver sventato un attacco terroristico nella provincia occidentale di Anbar. "I nostri eroici agenti si sono trovati di fronte a un veicolo con una trappola esplosiva, che i terroristi cercavano disperatamente di far esplodere contro una stazione di polizia", ha detto il comandante delle operazioni dell’Anbar, Nasser Ghannam, citato dall'agenzia di stampa irachena statale (Ina). Nel corso della giornata, la Cellula di sicurezza per i media, un servizio che riporta i dati sulle operazioni di sicurezza nel Paese, ha fornito maggiori dettagli sull'episodio. "Grazie agli sforzi di intelligence, le forze di sicurezza nella provincia di Anbar sono state in grado di circondare un veicolo guidato da un terrorista suicida a Ramadi", ha detto il servizio in una nota, aggiungendo che "le nostre forze di sicurezza gli hanno sparato, facendo esplodere questo terrorista all'interno del veicolo, senza causare vittime o danni materiali". Al Anbar è il più esteso governatorato dell’Iraq e comprende gran parte del territorio occidentale del Paese, confinando con la Siria, la Giordania e l'Arabia Saudita. La provincia è considerata una roccaforte della minoranza sunnita irachena e durante i primi anni dell’operazione statunitense Iraqi Freedom ha rappresentato una base importante per al Qaeda e altri gruppi di insorti. La sua conformazione geografica e la sua morfologia caratterizzata da vasti deserti l’ha resa un territorio ideale anche per lo Stato islamico, permettendo il trasferimento di uomini attraverso il confine con la Siria per poter compiere attacchi nel cuore dell’Iraq in città come Ramadi, capoluogo provinciale, e Falluja, distanti solo 100 chilometri da Baghdad. (Irb)