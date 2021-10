Regno Unito: Johnson, periodo di assestamento dopo Brexit e Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito si trova in un "periodo di assestamento" dopo la Brexit ed il Covid-19, come evidenzia anche la crisi del carburante ancora in corso, ma il piano del governo per l'aumento degli stipendi offrirà soluzioni nel lungo termine. Lo ha sottolineato il premier britannico, Boris Johnson, parlando all'emittente "Bbc" oggi durante la prima giornata della riunione nazionale del partito conservatore a Manchester. "Ci sarà un periodo di assestamento, ma questo è quello che penso abbiamo bisogno di vedere", ha affermato Johnson. Secondo il premier, già nel periodo delle festività natalizie la situazione sarà "molto migliore" di quella dello scorso anno. Il premier britannico non ha escluso un aumento delle tasse nel Regno Unito, limitandosi a definirsi "uno zelante oppositore di aumenti delle tasse non necessari" ma ammonendo che la pandemia del Covid-19 ha colpito l'economia come "un meteorite fiscale".(Rel)