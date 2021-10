Medio Oriente: fonti stampa, “progressi significativi” per lo scambio di prigionieri Israele-Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra Israele il gruppo palestinese Hamas, al potere alla Striscia di Gaza, hanno compiuto "progressi significativi" in merito a un potenziale accordo per lo scambio di prigionieri. Lo riferisce l’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”, di proprietà saudita e con sede a Dubai, citando fonti palestinesi. I leader di Hamas avrebbero concordato con le autorità dell’Egitto, Paese che media tra le due parti, uno scambio per la liberazione dei prigionieri di sicurezza palestinesi in cambio di civili israeliani e dei corpi dei soldati trattenuti a Gaza. Al momento non risultano sono né conferme né smentite da parte israeliana o egiziana. (Res)