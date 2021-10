Rieti: Coldiretti, al via raccolta del tabacco per il progetto "Kentucky"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partita la raccolta del tabacco in località Chiesa Nuova e nell'Alta Valle del Velino, nell'ambito del progetto "Kentucky Rieti", ideato dalla Società Campagnia Agricola Sabina, che ha portato alla firma del protocollo d'intesa, siglato lo scorso ottobre tra quest'ultima, il Comune di Rieti, l'Università di Perugia e Coldiretti Rieti, oltre ad altre realtà imprenditoriali. Lo comunica in una nota Coldiretti Rieti. "Un progetto che rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio - spiega il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - nel quale abbiamo creduto sin da subito e consentirà di creare nuovi posti di lavoro. Siamo passati in tempi rapidissimi dalla fase sperimentale a quella operativa". (segue) (Com)