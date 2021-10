Rieti: Coldiretti, al via raccolta del tabacco per il progetto "Kentucky" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Vincenzo Cardellini, responsabile del progetto Tabacco di Compagnia Agricola Sabina, si tratta di: "Un raccolto importante, quello del 2021 - spiega - ottenuto ​su estensioni rilevanti, che dimostrano l'acquisizione di competenze e know-how, sia in campo agricolo che logistico, tali da rendere la nostra realtà punto di riferimento per la coltivazione del Tabacco nella Provincia di Rieti. Ora è necessario andare avanti sulla costituzione del Consorzio Tabacchicoltori sabini, al fine di rendere questa coltivazione un volano economico importante per il comparto agricolo della nostra Provincia". In questi giorni è partita la raccolta del tabacco sul campo sperimentale, che si estende su tre ettari di terreno, messo a disposizione dal Comune di Rieti. (segue) (Com)